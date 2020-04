La mafia uccide solo d'estate: il film da vedere e commentare insieme domenica 12 aprile con SimulWatch

News Cinema

Portando al cinema lo stile surreale che ben conosciamo grazie alle sue trasmissioni televisive, con La mafia uccide solo d'estate Pif racconta una storia vagamente autobiografica, quella di Arturo, un bambino che nasce a Palermo lo stesso giorno in cui Vito Ciancimino, mafioso di rango, è stato eletto sindaco, e che vede la sua crescita scandita dai tentativi di conquistare il cuore della sua amata Flora, ma anche dalle azioni e dagli omicidi di mafia che insaguineranno la sua regione e la sua città.

Del film Pif è anche protagonista nei panni di Arturo adulto, mentre la Flora cresciuta è interpretata da Cristiana Capotondi.

La mafia uccide solo d'estate venne presentato in anteprima e in concorso al Torino Film Festival del 2013, dove vinse il premio del pubblico, ed è valso a Pif il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior regista esordiente.



