La luce sugli Oceani con Michael Fassbender e Alicia Vikander: ce ne parla in esclusiva il regista Derek Cianfrance

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2016, La luce sugli Oceani - lo saprete tutti - è il film che ha fatto recitare assieme per la prima volta Alicia Vikander e Michael Fassbender. Due talentuosi attori che, da quel momento, fanno coppia anche nella vita.



A scegliere i due come protagonisti del film, che tratto da un best seller di M.L. Stedman e che è un melodrammone di quelli che consumano un pacchetto intero di fazzoletti e che regala splendide vedute naturali, è stato Derek Cianfrance, qui alla sua terza regia dopo Blue Valentine e Come il tuono, altro set galeotto che ha segnato l'unione tra Eva Medes e Ryan Gosling.



In questa intervista video esclusiva, Cianfrance non si parla però del suo talento come Cupido involontario, ma del lavoro svolto sul set di questo suo ultimo lavoro, che debutta nelle sale italiane l'8 marzo prossimo: mimose e La luce degli Oceani per tutti.





Il film racconta di un guardiano di un faro australiano e di sua moglie che, negli anni della I Guerra Mondiale, trovano un bambino in mare, alla deriva, e lo adottano, per poi scoprire che la madre naturale potrebbe essere ancora viva.