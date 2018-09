La libertà non deve morire in mare, una clip dal documentario sui migranti

Vi abbiamo già parlato di La libertà non deve morire in mare di Alfredo Lo Piero, il documentario sui migranti realizzato nel corso di due anni e mezzo di lavoro a Lampedusa. Oggi possiamo mostrarvi una sequenza del film, un'efficace illustrazione del modo in cui è stato realizzato, combinando testimonianze civili, riprese della Guardia Costiera e Guardia di Finanza, e un moderato commosso lirismo. Il lungometraggio sarà in sala il 27 settembre 2018. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla presentazione di La libertà non deve morire in mare.



La libertà non deve morire in mare: Clip Ufficiale del Film - HD