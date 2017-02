La Legge della Notte: Ben Affleck protagonista in una clip italiana esclusiva del film da lui diretto

"È una sorta di mio omaggio ai grandi film gangster Warner Brothers degli anni 30". Così Ben Affleck, alla sua quarta prova da regista, ha definito il suo nuovo film La Legge della Notte, in uscita nei cinema italiani il 2 marzo prossimo.



Interpretato dallo stesso Affleck e con un grande cast composto da Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, Brendan Gleeson, Chris Messina, Chris Cooper e Remo Girone, La Legge della Notte è ambientato durante ruggenti anni 20 tra Boston e Tampa in Florida.

In un'epoca in cui il Proibizionismo non riusciva a fermare il fiume d'alcool che invade gli speakeasy della mala, chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi aveva l'opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro. Come per esempio il Joe Coughlin interpretato da Ben Affleck, figlio di un commissario della Polizia di Boston, che da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge.



Ambizione e nervi saldi, dicevamo. Joe Coughlin sembra averne da vendere, come possiamo vedere in questa nuova clip in italiano del film che vi mostriamo qui sotto in esclusiva:





La legge della notte: Il trailer italiano del film