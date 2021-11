La legge del terremoto: il film documentario di Alessandro Preziosi, in tour al cinema dal 15 novembre

News Cinema

Arriva finalmente nelle sale, dopo gli applausi e un'ottima accoglienza della critica alla Festa del Cinema di Roma 2020 (e un'uscita impedita lo scorso anno dal lockdown) La legge del terremoto, film documentario opera prima di un volto molto amato delle nostre scene come Alessandro Preziosi.

Un viaggio visivo, storico, ma soprattutto emotivo dentro uno dei cuori della storia fisica e psichica del nostro paese, i terremoti. Se l’Italia è un corpo, il terremoto è un colpo al cuore. Alessandro Preziosi, che cura regia e dà voce e presenza d’attore al film, è stato giovanissimo testimone del sisma in Irpinia, nel 1980. Il suo viaggio ci porta nel Belìce, colpito nel 1968, poi in Friuli, ad Assisi, l’Aquila, Amatrice. Sismi, ma anche esperienze, umanità, ricostruzioni. Insieme a straordinari documenti d’archivio (tra gli altri dell’Archivio Luce, delle Teche Rai, dei Vigili del Fuoco), testimonianze d’eccezione e toccanti (come quelle di Erri De Luca, Francesco Merlo, Giulio Sapelli, Vittorio Sgarbi, Mario Cucinella, Pierluigi Bersani, Angelo Borrelli, Grazia Francescato), passaggi e riprese in luoghi di forte valenza simbolica come il cretto di Gibellina, e uno sguardo sofisticato e insieme commosso, il film disegna una mappa sorprendente di qualcosa che ci tocca da sempre, nel profondo. Una storia di bellezze colpite, e ricostruite, di memorie toccanti e immagini per il futuro, di impegno e vera emozione.



Il film esce il 15 novembre, distribuito da Luce Cinecittà, con un tour di proiezioni alla presenza del suo autore, con una proiezione fortemente simbolica a L'Aquila, nell'Auditorium del Parco progettato da Renzo Piano. Il film fa tappa a Roma presentato dal regista e protagonista e dai produttori, martedì 16 novembre al Cinema Farnese. Un’anteprima evento cui seguirà la programmazione nel cinema il 22, 23 e 24 novembre. Toccherà poi Napoli, Avellino, Milano, Firenze, Bologna e altre città.

Qui il calendario del tour con le date e le città in cui verrà proiettato il film.