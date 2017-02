La La Land vince al boxoffice italiano del weekend, seguito da Split

La La Land è primo al boxoffice italiano del weekend, salito di una posizione: il film di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone, candidato a ben 14 premi Oscar, incassa infatti 1.675.000 euro e raggiunge il totale italiano di 4.370.000.

Seconda posizione per il thriller Split di M. Night Shyamalan con James McAvoy, anche questo salito dal terzo posto (tra poco vedremo perché): porta a casa nel weekend 1.285.000 euro e registra quindi nel nostro paese finora 3.760.000.

E' stato lo slittamento, dal primo al terzo posto, della commedia L'ora legale di Ficarra & Picone ha spingere verso l'alto i due citati lungometraggi: una situazione particolare, che capita piuttosto di rado e sta evidentemente a indicare che le nuove uscite di questa settimana non hanno attirato sufficiente pubblico. Ad ogni modo, L'ora legale rastrella a questo giro un altro 1.275.000 euro, per un bellissimo totale di 8.380.000.

E' al quarto posto la prima new entry della settimana: il sequel comico Smetto quando voglio - Masterclass di Sydney Sibilia parte con 1.240.000 euro, con media per sala nella norma.

In quinta posizione c'è invece il debutto di La battaglia di Hacksaw Ridge con Andrew Garfield, storia vera ambientata nella II Guerra Mondiale e diretta da un ritrovato Mel Gibson: le sei nomination all'Oscar hanno interessato il pubblico italiano per 1.143.000 euro.

