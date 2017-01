La La Land: Ryan Gosling ed Emma Stone ballano sulle note di "Start a Fire" di John Legend

Quando La La Land uscirà nei cinema italiani il 26 gennaio prossimo, conosceremo già i vincitori dei Golden Globe 2017 e sapremo se e quante delle 7 candidature ottenute del film si saranno trasformate in trofei. Per quella data sapremo anche se il film sarà uno dei protagonisti alla corsa per gli Oscar 2017.

Intanto ci possiamo semplicemente ammirare i due protagonisti del film Ryan Gosling e Emma Stone muoversi e ballare al ritmo di Start the Fire, la canzone di John Legend che fa parte della colonna sonora del film:





La La Land racconta un'intensa e burrascosa storia d'amore tra un'attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna. Mia è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.



Leggi la nostra recensione di La La Land