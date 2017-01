La La Land agli Oscar 2017: è record storico di nomination

La La Land entra nella storia degli Academy Awards. Con 14 candidature agli Oscar 2017, il film di Damien Chazelle con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling, in uscita nei cinema italiani giovedì 26 gennaio, eguaglia infatti il numero record di nomination di Eva contro Eva e Titanic.

Dopo i 7 Golden Globes ottenuti il mesescorso, La La Land inizia ora la sua corsa verso gli Oscar, che saranno assegnati il prossimo 26 febbraio, per i quali concorre nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia (Damien Chazelle), Miglior Attore protagonista (Ryan Gosling), Miglior Attrice protagonista (Emma Stone), Miglior Sceneggiatura Originale (Damien Chazelle), Miglior Fotografia, Migliori Scenografie, Migliori Costumi, Miglior Colonna Sonora originale, Miglior Canzone "Audition (The fools who dream")", Miglior Canzone "City of stars", Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro.





Il film, che vede tra i suoi altri interpreti J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence e Jason Fuchs, racconta un'intensa e burrascosa storia d'amore tra un'attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.



Qui puoi leggere la nostra recensione di La La Land.