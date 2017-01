La Illumination Studios annuncia Minions 2 e Sing 2!

La Illumination Studios e la Universal Pictures hanno annunciato oggi che Minions 2 arriverà nelle sale americane il 3 luglio del 2020, mentre Sing 2 uscirà nei cinema il giorno di Natale dello stesso anno.

Discorso diverso invece per il sequel di Pets - Una vita da animali, la cui uscita è stata posticipata dall'estate del prossimo anno al 3 luglio 2019. Il primo film delle avventure dei simpatici e scatenati animaletti da salotto ha incassato in tutto il mondo ben 875 milioni di dollari. Addirittura meglio aveva fatto il primo "standalone" dei Minions nel 2015, arrivando addirittura a quota 1.159 milioni di dollari a livello internazionale. Al momento Sing, che in America sta comunque ottenendo ottimi risultati grazie ai 250 milioni guadagnati, in tutto il mondo è ancora "fermo" a 430...

A dirigere Pets 2 sarà ancora Chris Renaud, autore per la Illumination dell'originale e della serie di Cattivissimo me - di cui il terzo episodio è atteso in Italia il prossimo 17 agosto.