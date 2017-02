La HBO prepara il film Francis & The Godfather, sul dietro le quinte del Padrino

Il Padrino di Francis Ford Coppola è un film giustamente leggendario, a cui è stato dedicato un gran numero di libri tra cui uno splendido e gigantesco volume della Taschen. Non può che farci piacere, dunque, la notizia che la HBO ha in via di sviluppo un film (probabilmente televisivo, come sembra accreditare Variety) intitolato Francis & The Godfather, sul dietro le quinte del film. Scritta da Andrew Farotte, la sceneggiatura è entrata nella Black List dei copioni inediti più interessanti del 2015, ed è al momento in fase di riscrittura da parte dell'autore stesso.

Francis & the Godfather racconta il dietro le quinte della creazione del film, dall'ingresso di Coppola nell'adattamento del best-seller di Mario Puzo, alla scrittura di Al Pacino e Marlon Brando ai problemi affrontati dal regista sul set newyorkese con la vera mafia locale.

Speriamo che il progetto si faccia velocemente perché saremmo davvero curiosi di vederlo.