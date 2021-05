News Cinema

La guerra di domani: trailer ufficiale del film Amazon Original con Chris Pratt e Yvonne Strahovski

La redazione di Comingsoon.it di 26 maggio 2021

La guerra di domani, diretto da Chris McKay e scritto da Zach Dean debutterà in esclusiva in streaming su Prime Video in tutto il mondo il 2 luglio 2021. Ecco il trailer italiano ufficiale di La guerra di domani.