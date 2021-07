La Guerra di Domani 2 con Chris Pratt è già in preparazione

News Cinema

L'ottimo esito di La Guerra di Domani su Prime Video spinge Amazon verso un sequel dell'action con Chris Pratt: a che punto dello sviluppo si trova il progetto?

I fan dei film action e sci-fi in puro stile blockbuster hollywoodiano avranno già visto e apprezzato La Guerra di Domani in streaming su Prime Video, interpretato da Chris Pratt, attorniato da un cast nutrito che comprende anche Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Sam Richardson e Mike Mitchell, tra gli altri. Pare che siano già cominciati i lavori su un sequel, che verrebbe ancora diretto da Chris McKay e scritto da Zach Dean, prevedendo uno stanziamento di budget non inferiore ai 200 milioni di dollari pagati per il prototipo. Ma cosa ha portato Amazon a mettere in cantiere già un seguito di una produzione così costosa? È presto detto: il suo esito. Guarda La Guerra di Domani su Prime Video La guerra di domani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La Guerra di Domani 2, il seguito dopo le visualizzazioni del primo capitolo con Chris Pratt

Secondo le rilevazioni condivise da Samba TV, La guerra di domani con Chris Pratt è stato visualizzato da 2.410.000 utenze nei primi tre giorni dell'uscita, facendo registrare accessi record in mercati come quello francese, indiano, messicano e giapponese. Ricordiamo che il film non era partito come un progetto destinato allo streaming: la Skydance l'aveva infatti messo in cantiere per le sale con distribuzione Paramount, ed è stato solo in seguito acquisito da Amazon per il servizio di Prime Video, reso disponibile all'inizio di luglio allo stesso tempo in 240 paesi. Fino a poco tempo fa, le grandi piattaforme di streaming non si avventuravano nel territorio dei blockbuster, ma a livello di ritorno pubblicitario e di sottoscrizioni anche questo approccio si sta rivelando vincente, sicuramente aiutato non poco dalla pandemia.

La guerra di domani, di cosa parla l'action blockbuster fantascientifico su Prime Video

La guerra di domani racconta di una strana visita: dal 2051 giungono dei viaggiatori del tempo per avvisare l'umanità. Nella loro epoca la Terra è stata soggiogata da un'invasione aliena. Lo scopo dei viaggiatori è reclutare alcuni uomini dal presente, per portarli con sé in questo terribile futuro distopico ed essere parte attiva per risolvere un dramma che li riguarderà. Deciso a garantire per la sua giovanissima figlia un futuro migliore di quello prospettato, l'insegnante di scienze ed ex-soldato Dan Forester (Pratt) accetta di far parte della spedizione, accompagnato dal padre Slade (J. K. Simmons), col quale non ha più rapporti da tempo, e da una scienziata (Yvonne Strahovski). Potrebbe essere anche un'occasione per rilanciare la sua esistenza... Leggi anche La guerra di domani: la recensione



