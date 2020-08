La guerra di Charlie Wilson: il film da vedere e commentare insieme domenica 16 agosto con SimulWatch

News Cinema

Mike Nichols alla regia; Aaron Sorkin alla sceneggiatura; Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman davanti alla macchina da presa. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 16 agosto alle 20:30.

La visione condivisa di domenica 16 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è La guerra di Charlie Wilson, il film del 2007 diretto da Mike Nichols, interpretato da Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman.

L'appuntamento per vedere tutti insieme La guerra di Charlie Wilson e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 16 agosto alle 20:30.

È basato sul romanzo biografico di George Crile III, adattato per il grande schermo da Aaron Sorkin, La guerra di Charlie Wilson racconta la storia di un abile e carismatico imprenditore del Texas che entra in politica e viene eletto al Congresso come esponente del partito dei Liberali. Con l'aiuto di un agente della CIA con cui entra in combutta, Wilson riesce a manipolare le istituzioni per tornaconto personale e non solo, finendo col promuovere una serie di operazioni segrete per combattere i sovietici in Afghanistan, che finiranno per addestrare i Talebani destinati a diventare terroristi al seguito di Osama Bin Laden.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

