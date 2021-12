La Grande Depressione raccontata da cinque film in streaming

News Cinema

Il periodo più doloroso dell'America nel XX Secolo messo in scena dai migliori lungometraggi in streaming.

Iniziata piü o meno ufficialmente il 28 ottobre 1929 con il cosiddetto "Black Tuesday” - il giorno del più famoso crollo del mercato azionario - la Grande Depressione è stata uno dei periodi più complicati del XX Secolo, da cui gli Stati Uniti sono usciti con grande fatica soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. La crisi economica che ha colpito l’America e in maniera tangenziale si è sviluppata anche a livello internazionale ha costretto milioni e milioni di persone a vivere in condizioni di povertà, sviluppando migrazioni di massa alla ricerca purtroppo spesso illusoria di un posto migliore dove vivere. La Grande Depressione è stata immortalata dal cinema americano attraverso molti e bellissimi lungometraggi, che hanno raccontato il deragliamento morale del singolo al di fuori della legge ma anche la dignità di chi si è battuto con ogni mezzo lecito per garantire la sopravvivenza dei propri cari. I cinque film in streaming selezionati raccontano a loro modo tutto questo, adoperando toni e stili anche radicalmente diversi tra loro. Opere di valore per testimoniare un momento storico di enorme impatto sull’immaginario contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano la Grande Depressione

Furore

Gangster Story

Fratello dove sei?

Cinderella Man - Una ragione per lottare

Nemico pubblico

Furore (1940)

Il film che ha messo in scena la Grande Depressione come nessun altro ha saputo fare. L’elegia popolare ispirata dal capolavoro letterario di John Steinbeck consente a Henry Fonda di dipingere uno dei più grandi personaggi della storia del cinema americano: Tom Joad è il depositario di un modo di vivere e pensare che si deve confrontare col dramma della povertà. John Ford costruisce un dramma umano incredibilmente potente e vince l’Oscar per la miglior regia. Furore è un capolavoro assoluto, uno dei migliori adattamenti di sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Gangster Story (1967)

Il film che ha rivoluzionato Hollywood almeno a livello estetico racconta della coppia di criminali sanguinari più famosa della Grande Depressione. Arthur Penn sceglie la violenza visiva per raccontare metaforicamente la psicologia contorta e dilaniata dei due personaggi principali. Gli straordinari Warren Beatty, Faye Dunaway e Gene Hackman a supporto interpretano figure violentissime prima di tutto a livello psicologico. A suo tempo Gangster Story fu un film di confine, aprì una nuova era di cinema. Oggi è forse un po’ datato, ma rimane una pietra miliare. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Fratello dove sei? (2000)

Liberamente ispirato all’Odissea di Omero (che hanno confessato di non aver mai letto…) il capolavoro dei fratelli Coen è un assurdo road-movie che segue le peripezie degli straordinari evasi George Clooney, John Turturro e Tim Blake Nelson. Stracolmo di trovate narrative e personaggi di contorno indimenticabili - John Goodman e Holly Hunter, tanto per intenderci… - Fratello dove sei? viene incorniciato dalla fotografia portentosa di Roger Deakins. Una commedia scatenata e surreale, un esempio di libertà creativa ed eleganza estetica. Il miglior film dei Coen? Più che probabile…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il biopic dedicato al pugile Jim Braddock si trasforma nelle mani sapienti di Ron Howard in un affresco emozionante e doloroso di un’epoca di stenti attraversata da un uomo che diventa il simbolo della rinascita di una nazione. Interpretato con pura grandezza da Russell Crowe, Paul Giamatti, Renée Zellweger, Cinderella Man è un film entusiasmante, potente nel racconto ed elegante nella messa in scena. Uno dei migliori esempi di cinema sportivo dei nostri tempi. Magnifico lungometraggio. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Nemico pubblico (2009)

La storia di John Dillinger portata al cinema da Michael Mann racconta la Grande Depressione attraverso immagini e scenografie asciutte, che esprimono tutto il rigore e le ristrettezze del periodo. Johnny Depp interpreta con vigore il criminale protagonista, con Christian Bale suo arcinemico che indossa un distintivo e gli dà la caccia senza esclusione di colpi. Un film duro, stringato Nemico pubblico, realizzato con un digitale che scontorna l’eleganza e la fa diventare realismo trascendente. Opera densa, spiazzante e corposa. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.