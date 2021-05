La grande Annette Bening e I suoi migliori film in streaming

News Cinema

La protagonista di American Beauty compie domani 63 anni. Ecco cinque titoli in streaming per celebrare un talento come pochi altri a Hollywood.

Vogliamo oggi celebrare l’arte e la carriera di Annette Bening, senza dubbio una delle più grandi attrici contemporanee. Attiva fin dagli anni ‘80, ha dimostrato fin dall’inizio la sua enorme versatilità imponendosi nelle produzioni più disparate. Giusto per far capire quanto la Bening abbia saputo distinguersi in ogni genere, i cinque film in streaming che abbiamo selezionato per celebrare i 63 anni che compie domani sono un thriller, una commedia romantica, un western e due drammi familiari. E molti altri ne avremmo potuti selezionare. Due titoli ci è dispiaciuto lasciare fuori: il primo è il thriller tesissimo Attacco al potere, dove la Bening recita don Denzel Washington e Bruce Willis. L’altro rappresenta forse la miglior interpretazione della sua carriera, ovvero La diva Julia, per cui ha ottenuto la candidatura all’Academy Award e molto probabilmente meritava di vincerlo. Purtroppo questo titolo non è disponibile in streaming in Italia. Ma bando alle ciance e lasciamo che scopriate quali sono a nostro avviso i migliori lungometraggi girati da Annette Bening lungo la sua grandiosa carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla grande Annette Bening

Rischiose abitudini (1990)

Il magnifico noir tratto dal romanzo di Jim Thompson e sceneggiato da Donald Westlake consente a Stephen Frears di dirigere un trio d’attori in stato di grazia. John Cusack come piccolo truffatore da strapazzo è portentoso, così come sua madre Anjelica Huston. Ma a svettare nel ruolo della fidanzata altrettanto inquietante è una Annette Bening incandescente e letale, che seduce e terrorizza con una prova d’attrice epocale. Se Rischiose abitudini diventa il film di culto di inizio anni ’90 lo si deve soprattutto a lei. Nomination all’Oscar come attrice non protagonista, accompagnata da quella per la regia, l’adattamento e alla Huston come protagonista. Film avvelenato e soffocante, uno dei migliori del grande Frears. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il presidente - Una storia d’amore (1995)

La commedia più elegante, sofisticata, meglio scritta e interpreta degli anni ’90. Merito primario va alla sceneggiatura di Aaron Sorkin, che dipinge la figura del presidente Andrew Sheperd e del suo staff con pennellate di grande spirito liberal, iniziando a costruire le fondamenta di quel capolavoro di TV che sarebbe poi diventato The West Wing quattro anni dopo. Il presidente - Una storia d’amore è capitanato da un Michael Douglas semplicemente perfetto, a cui la Bening si appoggia con maestria ed enorme senso comico. A completare un cast inimitabile Martin Sheen, Michael J. Fox, Richard Dreyfuss, Samantha Mathis. Alla regia il grande Rob Reiner, che con Sorkin aveva già realizzato Codice d’onore. Insomma, su può chiedere di più? Capolavoro di sofisticata ironia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

American Beauty (1999)

American Beauty: il trailer del film

L’esordio alla regia di Sam Mendes si rivela un dramma emozionante che scardina le fondamenta dell’istituzione familiare americana. La Bening interpreta una moglie e madre sull’orlo di una crisi di nervi, una prova infuocata e istrionica che le garantisce la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista. American Beauty si poggia sullo script disperato e corrosivo di Alan Ball, il quale a sua volta sorregge una regia raffinata e capace di tocchi di gran cinema. Non merita forse i cinque Oscar vinti, nel 1999 di film magnifici ne abbiamo visti, ma rimane un’operazione di finezza psicologica cristallina. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video.

Terra di confine - Open Range (2003)

Terra di confine - Open Range: il trailer del film

Uno dei migliori western del nuovo millennio, se non addirittura il migliore. Kevin Costner dirige e recita, coprotagonista insieme a Robert Duvall, una storia dal respiro classico e dall’anima dolorosa del western revisionista. La Bening si ritaglia un ruolo di contorno di donna forte, realista, indipendente. Terra di confine rinfresca il genere come pochi altri titoli hanno saputo fare in questi anni, conferendogli uno spessore drammatico inusitato. E la sequenza dello scontro finale diventa una mezz’ora di cinema da antologia. Il pistolero di Costner è un personaggio degno del William Munny di Clint Eastwood. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video.

20 Century Women (2016)

Un cineasta sensibile e intelligente come Mike Mills mette al servizio della Bening un ruolo di madre complesso, sfaccettato e umanissimo, che l’attrice riempie con tutta la sua bravura. Un’interpretazione pressoché perfetta, una delle migliori della carriera dell’attrice. 20th Century Women diventa così uno spaccato familiare commovente e caldissimo, in cui anche Elle Fanning e Greta Gerwig contribuiscono in maniera sostanziale. Bel film di introspezione e presa di coscienza, un coming-of-age movie di enorme impatto emotivo. Disponibile su CHILI, TIMVision.