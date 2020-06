La Gomera e Marie Curie tornano al cinema dal 15 giugno, giorno della riapertura delle sale in Italia

News Cinema

La distribuzione Vamlyn ritorna in prima linea, al fianco degli esercenti, e sostiene la riapertura dei cinema, riportando in sala due titoli che erano usciti subito prima del lockdown.

Continuano ad arrivare piccoli ma significativi segnali positivi riguardo la riapertura delle sale e delle arene cinematografiche in Italia, prevista per il 15 giugno.

Notizia di oggi è che per essere al fianco degli esercenti e sostenere la riapertura, la distribuzione Vamlyn riporterà in sala due titoli che avevano debuttato subito prima del lockdown e il cui percorso, quindi, era stato bruscamente interrotto.

Il primo è La Gomera - L'isola dei fischi, il più recente film di uno dei più interessanti nomi del cinema rumeno contemporaneo, Corneliu Porumboiu, presentato in prima mondiale al Festival di Cannes 2019 e poi ai festival di Toronto, Torino e Trieste.

Mix anarchico di commedia, noir, thriller e western, La Gomera racconta di Cristi, ispettore della polizia di Bucarest che ama giocare da entrambe le parti della legge, e di Gilda, donna scaltra e bellissima, che lo coinvolge in un colpo multimilionario. I due, però, si troveranno a dover risolvere un puzzle di imprevedibili inganni e tradimenti. L’unica speranza per portare a termine il colpo è immergersi nella bellezza mozzafiato dell’isola de La Gomera, al largo delle coste spagnole, dove impareranno a comunicare con una lingua segreta basata sui fischi.



La Gomera: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

