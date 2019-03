La Gabbianella e il Gatto è di nuovo in sala fino al 24 marzo in 200 copie

E' di nuovo nelle nostre sale, fino al 24 marzo in 200 copie, La gabbianella e il gatto (1998) di Enzo d'Alò, film di animazione tratto dal romanzo omonimo di Luis Sepúlveda e realizzato dalla Lanterna Magica per la produzione all'epoca di Vittorio Cecchi Gori.

E' l'occasione per riscoprire un racconto metaforico e senza tempo, che vede il gatto Zorba (doppiato da Carlo Verdone) promettere a una gabbiana morente di prendersi cura della sua gabbianella, di non mangiarla ma soprattutto di insegnarle a volare. Non sapendo ovviamente farlo, Zorba e i suoi amici gatti accetteranno comunque la sfida, il tutto mentre il Re dei Ratti (voce di Antonio Albanese) veglia.