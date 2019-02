La Gabbianella e il Gatto di Enzo d'Alò torna al cinema dal 21 al 24 marzo

La Gabbianella e il Gatto torna al cinema oltre vent'anni dopo l'uscita, solo nei giorni 21-22-23-24 marzo, in collaborazione con RTI, Infinity e con ECI Consorzio Esercenti Cinema. Originariamente prodotto da Cecchi Gori e realizzato dalla Lanterna Magica, il film è tratto dal bestseller "Storia di una gabbianella e del gatto che gli insegnò a volare" di Luis Sepúlveda, ed è diretto da Enzo D'Alò. La sua realizzazione nel 1998 fu un evento raro nel nostro cinema: una grande produzione animata da 10 miliardi di lire, che riuscì a portarne a casa quasi 20: l'impresa non è mai stata replicata, ma questa è l'occasione per riapprezzare il lungometraggio, forte del contributo di alcuni dei più importanti artisti italiani dell'ambiente.

La storia racconta del gatto Zorba (voce di Carlo Verdone), che si impegna solennemente a far crescere una gabbianella rimasta orfana. Con i suoi amici gatti cerca di capire come insegnarle a volare: l'impresa è resa più difficile dalla presenza dei Topi in città, capitanati da un Re minaccioso (doppiato da Antonio Albanese).

Rifacendosi al tipico formato rilanciato negli anni Novanta dalla Disney, il film presentava una ricca colonna sonora, con musiche di David Rhodes e canzoni eseguite da Samuele Bersani, Ivana Spagna, Gaetano Curreri e Leda Battisti.