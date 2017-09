La fratellanza con Nikolaj Coster-Waldau: una clip esclusiva in italiano

Arriva in sala il 7 settembre La fratellanza, thriller in cui un uomo, finito in carcere per aver causato la morte di un amico in un incidente, deve sopravvivere al duro ambiente della detenzione. A interpretare il protagonista c'è Nikolaj Coster-Waldau, il Jaime Lannister del Trono di Spade. Possiamo mostrarvi una clip in italiano del film diretto da Ric Roman Waugh, già autore di Snitch - L'infiltrato.





Ecco la trama ufficiale del film:

Nel crime thriller La fratellanza del regista e sceneggiatore Ric Roman Waugh (Snitch – L’infiltrato), Nikolaj Coster-Waldau (Il trono di spade) interpreta Jacob Harlon, un affermato uomo d’affari di Pasadena sposato con Kate (Lake Bell), con la quale porta avanti una vita perfetta con una famiglia perfetta. Tutto questo finisce in una notte quando, ubriaco al volante, Jacob causa un incidente mortale nel quale perde la vita il suo migliore amico Tom (Max Greenfield). Accusato di omicidio stradale colposo, Jacob è condannato a scontare due anni in prigione circondato da veri criminali. Pur di sopravvivere all’interno della gerarchia della prigione, in cui una mossa sbagliata può significare la fine dei giochi, Jacob è costretto a fare delle scelte. Indosserà così la maschera di “Money” e farà la sua ascesa all’interno della gang della Fratellanza Ariana, nella quale la sua morale sarà messa a dura prova. Dopo il suo rilascio, Jacob/Money torna per le strade di Los Angeles come un uomo cambiato e inizia una mortale partita a scacchi con l’agente Kutcher (Omari Hardwick) e lo sceriffo di LA County Sanchez (Benjamin Bratt) mentre la sua gang lo obbliga a organizzare uno scambio illegale di armi da fuoco minacciando la sua famiglia.