La Fox realizzerà 10 film Marvel fino al 2021

Vi state perdendo tra uscite Marvel Studios, accordi Sony-Marvel come l'imminente Spider-Man: Homecoming e produzioni 20th Century Fox come X-Men: Apocalisse, Logan e Deadpool? Peggio per voi, perché ora dovrete forse arrivare a prendere appunti: la Fox ha infatti presentato un listino che prevede, dal 2018 fino all'inizio del 2021, ben dieci film nell'universo Marvel, o meglio del "sottouniverso" di cui detiene i diritti, cioè quello degli X-Men e derivati.

Conosciamo i titoli soltanto dei tre lungometraggi in uscita nel 2018: si comincerà in aprile con lo spin-off The New Mutants di Josh Boone (apparentemente in una chiave di "vero horror"), seguito dall'ultra-atteso Deadpool 2 di David Leitch a giugno, per poi chiudere a novembre con Dark Phoenix di Simon Kinberg, storico sceneggiatore della saga e del genere, qui al suo esordio dietro alla macchina da presa.





Per quanto concerne gli altri sette film, si conoscono soltanto le date di uscita, in ordine cronologico: 14 febbraio 2019, 7 giugno 2019, 22 novembre 2019, 13 marzo 2020, 26 giugno 2020, 2 ottobre 2020, 5 marzo 2021.

Sulla natura di questi lavori, per ora c'è mistero: i commentatori in rete ipotizzano Deadpool 3 (scommessa facile), un film dedicato alla X-Force, un ennesimo reboot dei Fantastici Quattro (temuto dai più) e l'eventuale sblocco del sempre rimandato Gambit con Channing Tatum.