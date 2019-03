La Fox diventa ufficialmente Disney da domani 20 marzo 2019

Ci siamo, alla fine. Da domani 20 marzo 2019 alle 12:02 ora di New York (le nostre 17 del pomeriggio), la Disney acquisirà gran parte della Fox, al termine di una lunga negoziazione che abbiamo seguito per oltre un anno. Ricordiamo che i canali TV e i canali sportivi della Fox sono stati scorporati dai loro asset cinematografici e televisivi prima dell'acquisizione, quindi la Disney non tocca quel settore dell'attività.

Rimane il fatto che ora la Casa del Topo ha mano libera in diverse direzioni: oltre a recuperare gli X-Men e Deadpool, pronti a tornare nel Marvel Cinematic Universe (in tempo per la Fase 4?), mette le sue mani anche su proprietà intellettuali non di poco conto come - siete pronti? - Avatar, Pianeta delle scimmie, X-Files, Alien, Mamma ho perso l'aereo, Die Hard, Independence Day... un patrimonio, solo per citare alcuni tra i marchi più famosi.

Naturalmente, proprio come accaduto in passato con la Pixar e la Lucasfilm, la major non progetta di chiudere nominalmente la Fox, anche se un riassetto sarà inevitabile: si parla in rete di licenziamenti compresi tra le 4.000 e le 10.000 unità (!!!) nel corso dei prossimi anni, un vero "bagno di sangue" secondo molti analisti.

Una cosa è certa: da domani la DIsney sarà, se possibile, ancora più potente.