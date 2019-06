La Fox/Disney vuole Taika Waititi per un Flash Gordon animato

Sebbene non sia ancora confermato ufficialmente, la Fox/Disney sarebbe entrata in trattative con Taika Waititi per fargli scrivere e dirigere una versione animata di Flash Gordon. Dopo il film di primi anni ’80 con Timothy Dalton, Ornella Muti e Max Von Sydow, riportare sul grande schermo l’eroe è stata un’impresa tentata da molti ma sempre fallita. Gli ultimi a provarci in ordine di tempo sono stati Matthew Vaughn (X-Men: L’inizio e il franchise di Kingsman) e Julius Avery (Overlord). A riuscirci potrebbe invece essere proprio Waititi, che per la Disney (sulla sponda Marvel Studios) ha già realizzato il successo di Thor: Ragnarok.

Il fumetto di Flash Gordon è stato creato nel 1934 da Alex Raymond per competere con il rivale di successo Buck Rogers. La storia racconta della Terra che sta per entrare in rotta di collisione con Mongo, pianeta comandato dal tiranno Ming. Ecco allora che Flash Gordon viene spedito con un razzo su Mongo per contrastare i piani del potente despota, deciso a conquistare tutto ciò che incontra sulla propria strada.

Ricordiamo che il prossimo progetto di Taika Waititi come regista è attore è Jojo Rabbit, adattamento cinematografico del romanzo scritto da Christine Leunens. Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, la storia racconta di un bambino tedesco che ha come amico immaginario…Adolf Hitler. Quando scopre che sua madre (Scarlett Johansson) nasconde una bambina ebrea in soffitta, ecco ce il suo attaccamento alla donna viene a contrastare con quello alla patria. Nel cast di Jojo Rabbit, che uscirà nei cinema americani il prossimo ottobre, troviamo anche Sam Rockwell e Stephen Mechant.