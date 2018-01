La forma dell'acqua vince il Producers Guild Award

La ventinovesima edizione dei Producers Guild Awards (PGA) che si è tenuta a Los Angeles lo scorso sabato ha assegnato il Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures a La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro.

Il cineasta, che ha prodotto insieme a J. Miles Dale il film per la Fox Searchlight, non era presente alla cerimonia per assistere il padre in Messico. Ha però ringraziato per il premio con un Tweet: "Voglio ringraziare il PGA per averci tributato questo immenso riconoscimento." Dale che era invece presente e ha ritirato di persona l'onoreficienza ha sottolineato come il sottotitolo originale del film fosse "A Fairy Tale for Troubled Times" (Una favola per tempi problematici), aggiungendo: "Questo era prima delle elezioni. Il film è ambientato nel 1962, ma parla davvero del mondo di oggi..."

Questo è l'ultimo dei riconoscimenti ottenuti da The Shape of Water, ricordiamo vincitore di due Golden Globe tra cui quello per il miglior regista. Il film sarà sicuramente tra i grandi protagonisti delle imminenti candidature all'Oscar.

Anche Scappa - Get Out di Jordan Peele ha ottenuto un premio nella serata, precisamente lo Stanley Kramer Award, che ogni anno viene assegnato a quei lungometraggi che si distinguono per l'importanza delle tematiche sociali e civili in essi contenute.