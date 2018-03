La forma dell'acqua: un trailer fan-made in stile anni Cinquanta per il film premio Oscar 2018

Non solo Guillermo del Toro non l'ha mai nascosto, che una delle influenze primarie per il suo La forma dell'acqua sia stato Il mostro della Laguna Nera, ma l'ha reso evidente agli occhi di tutti già a partire dal look scelto per la sua creatura.

Non c'è dubbio, quindi, che il regista messicano, dall'alto degli Oscar vinti questa notte, apprezzerà molto questo trailer fan-made del suo film. Un trailer che vira in bianco e nero le immagini di La forma dell'acqua e vi applica un filtro retrò che gli regalano un perfetto look vintage da B-Movie anni Cinquanta.

E lo apprezziamo anche noi:

La Forma dell'Acqua: Il trailer italiano del film - HD