La forma dell'acqua: sette disegnatori italiani per il film di Guillermo del Toro

Sette celebri illustratori e fumettisti italiani hanno reintepretato, attraverso il loro riconoscibile tratto e la loro creativa sensibilità, le atmosfere di La forma dell’acqua - The Shape of Water, la pellicola fantasy di Guillermo del Toro candidata a 13 premi Oscar e in questi giorni nelle sale.

Gli autori si sono cimentati in un'esclusiva interpretazione dell'opera del regista messicano, che ha raccontato su grande schermo una straordinaria favola d'amore. Gli artisti sono: Bernulia, che crea i suoi lavori trattando il caffè come inchiostro e che per quest'occasione ha scelto di servirsi dell'elemento chiave del film, l'acqua; il disegnatore Diego Cusano che ama definirsi "ricercatore di fantasie"; Labadessa, autore del popolare webcomic in cui il protagonista è il suo alter ego “l'uomo uccello”; Mirka Andolfo, famosa anche per i suoi lavori in Dc Comics; lo sceneggiatore e fumettista Roberto Recchioni; Lorenza Di Sepio, autrice di Simple&Madama, fenomeno virale che gioca sui rapporti di coppia; ed infine Virgola, illustratrice siciliana creatrice della "pupetta", che su un foglio bianco vive innumerevoli avventure che traggono ispirazione dalla quotidianità.