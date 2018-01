La forma dell'acqua sbanca anche i Critics Choice Awards

Sono stati assegnati a Santa Monica, in California, i Critics Choice Awards 2018 e a (stra)vincere è stato La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, che ha portato a casa 4 premi tra cui quello per miglior film e miglior regista. Tre premi per Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Interessante notare come dai Golden Globes, dai premi di categoria e delle associazioni di critici, siano molti e diversi i film preferiti e questo renderà la lotta per le candidature ai prossimi Oscar del 4 marzo ancora più interessante. Questo l'elenco completo dei premi:

Miglior film: La forma dell'acqua

Miglior attore: Gary Oldman - L'ora più buia

Miglior attrice - Frances McDormand - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attore non protagonista: Sam Rockwell - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attrice non protagonista: Allison Janney - I, Tonya

Miglior giovane attore/attrice: Brooklynn Prince - The Florida Project

Miglior cast: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior regista: Guillermo del Toro - La forma dell'acqua

Miglior sceneggiatura originale: Jordan Peele - Scappa - Get Out

Miglior sceneggiatura non originale: James Ivory - Chiamami col tuo nome

Miglior fotografia: Roger Deakins - Blade Runner 2049

Miglior scenografia: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin - La forma dell'acqua

Miglior montaggio: ex aequo Paul Machliss, Jonathan Amos – Baby Driver e Lee Smith - Dunkirk

Migliri costumi: Mark Bridges - Il filo nascosto

Miglior trucco e acconciature: L'ora più buia

Migliori effetti visivi: The War - Il pianeta delle scimmie

Miglior film d'animazione: Coco

Miglior action movie: Wonder Woman

Miglior commedia: The Big Sick

Miglior attore in una commedia: James Franco - The Disaster Artist

Miglior attrice in una commedia: Margot Robbie - I, Tonya

Miglior film horror o fantascienza: Scappa - Get Out

Miglior film straniero: Oltre la notte

Miglior canzone: Remember Me - Coco

Miglior colonna sonora: Alexandre Desplat - La forma dell'acqua