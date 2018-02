La Forma dell'Acqua: Guillermo del Toro vince il Directors Guild Award 2018

In una serata presentata da Judd Apatow, sono stati assegnati i premi di categoria, i Directors Guild Awards, giunti alla 70esima edizione, che vanno ai migliori registi di cinema e tv.

Il premio più ambito, per la miglior regia cinematografica, che mette una serissima ipoteca sui prossimi Oscar, è andato a Gullermo del Toro per la sua favola cinefila La forma dell'acqua, che l'Italia ha tenuto a battesimo premiandolo col Leone d'Oro al festival di Venezia e che uscirà nelle nostre sale il giorno di San Valentino.

Come miglior regista di documentari ha vinto Matthew Heineman per City of Ghosts, mentre Jordan Peele ha portato a casa il premio come miglior regista esordiente per il suo apprezzatissimo horror satirico Scappa - Get Out.

