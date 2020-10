La figlia di Paul Walker commuove la rete con un’altra foto dell’attore e di lei bambina

News Cinema

Meadow Walker continua a ricordare il suo amato papà Paul Walker, tragicamente scomparso nel 2013, postando bellissime foto sui social. L'ultima è tenerissima.

Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker, morto il 30 novembre 2013 a causa di un incidente stradale, continua a commuovere i fan del suo amatissimo papà. La ragazza, che all'epoca della tragedia aveva solo 14 anni, ha postato sui social una foto che la ritrae bambina insieme al padre. Nell'immagine, condiviso su Instagram, Paul Walker le sta scattando o le vuole scattare una foto e lei fa la smorfiosetta tenendo un lembo di una gonna con degli animali stampati sopra. Nella didascalia del post si legge: "Mi manchi tantissimo, mio migliore amico per sempre".

Meadow Walker continua a sentire e vedere gli attori della saga di Fast and Furious, con cui ogni anno ricorda il papà nel giorno del suo compleanno. Lo scorso anno, per esempio, ha chiesto ad amici e familiari di partecipare a una "Do Good" challenge, una sfida di buone azioni in nome di Paul Walker. In particolare Meadow è rimasta in contatto con i piccoli Diesel, che ha immortalato in un tenero scatto condiviso nel mese di giugno.

Quando è morto, Paul Walker aveva solo 40 anni, e con lui è scomparso anche l'amico Roger Rodas, che era alla guida della Porsche che si è schiantata per eccesso di velocità. Meadow Walker ha ereditato dal padre la gentilezza e la generosità, tanto che ha deciso di portare avanti il lavoro a scopo di beneficenza in quale Paul Walker si era impegnato attraverso la Paul Walker Foundation.