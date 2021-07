La figlia di Bruce Lee di nuovo furiosa con Quentin Tarantino e coi maschi bianchi di Hollywood

News Cinema

Continua la polemica a distanza tra Shannon Lee, figlia di Bruce Lee, per la rappresentazione che il regista ha dato del padre in C'era una volta a Hollywood e che ha ribadito di recente. Shannon Lee risponde con un articolo su Hollywood Reporter.

Due anni fa Shannon Lee, figlia del leggendario Bruce Lee, rilasciò le prime dichiarazioni polemiche su C'era una volta... a Hollywood, perché non era stata contattata in merito all'apparizione di suo padre nella storia, interpretato nel film da Mike Moh. Quando poi l'ha visto, è andata su tutte le furie. Nella storia alternativa di quel periodo secondo Tarantino, infatti, Bruce Lee appare come un presuntuoso che le prende di santa ragione dal Cliff Booth di Brad Pitt. Il regista ha difeso quella scelta, fornendo anche una serie di motivazioni, che ha ribadito di recente, in occasione dell'uscita del romanzo tratto dal film, scatenando di nuovo l'ira di Shannon Lee.

In una lunga intervista rilasciata a The Joe Rogan Experience e diventata virale, Tarantino ha detto:

Se Cliff avesse combattuto contro Bruce Lee nel torneo di arti marziali al Madison Square Garden, non avrebbe avuto chance. Ma come killer che ha già ucciso in Vietnam, avrebbe ucciso Bruce Lee. Lee disprezzava gli stuntmen americani e li colpiva sempre. Quando colpisci uno per davvero si dice "tagging". Si arrivò al punto in cui loro si rifiutavano di lavorare con lui.

Per quanto riguarda la reazione di Shannon Lee al ritratto del padre, ha aggiunto (parolacce sue, ndr): "Posso capire che sua figlia abbia un problema con questo. Cavolo, è suo padre, lo capisco! Ma tutti gli altri possono andare affanculo".

Ma Shannon Lee non ci sta e anche lei non ci va giù leggera, in un articolo pubblicato su Hollywood Reporter:

Anche se sono grata del fatto che Mr. Tarantino abbia generosamente riconosciuto a Joe Rogan che posso avere i miei legittimi sentimenti riguardo al suo ritratto di mio padre, sono anche grata di poter esprimere questo: mi sono rotta il cazzo del fatto che gli uomini bianchi di Hollywood cerchino di dire a me chi era Bruce Lee.

Nella parte iniziale dell'articolo, Shannon Lee torna indietro nel tempo per parlare anche di Kill Bill:

Perché Tarantino parla come se conoscesse Bruce Lee e lo odiasse? Sembra strano, visto che non lo ha mai incontrato, no? Per non parlare del fatto che ha felicemente vestito la Sposa in una copia della tuta gialla di mio padre e i Crazy 88 di Kill Bill con maschere e abiti nello stile di Kato, che molti hanno visto come una lettera d'amore a Bruce Lee. Ma le lettere d'amore in genere si indirizzano al destinatario col nome, e da quello che ho potuto vedere all'epoca, Mr. Tarantino ha provato, guarda caso, ad evitare di dire il nome di Bruce Lee il più possibile.

La maggior parte dell'articolo, comunque, se la prende con gli uomini bianchi di Hollywood che definiscono suo padre "arrogante e stronzo, quando non hanno idea di cosa voleva dire trovare lavoro nella Hollywood degli anni Sessanta e Settanta per un uomo cinese. Sono stufa che gli uomini bianchi di Hollywood scambino la sua fiducia, passione e capacità per prepotenza e trovino perciò necessario sminuire lui e il suo lavoro".