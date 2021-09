La fiera delle illusioni: il trailer italiano di Nightmare Alley di Guillermo Del Toro

News Cinema

Arriva anche in italiano il trailer di La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo Del Toro con con Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blachett e Willem Dafoe.

L'abbiamo visto alcuni giorni fa in lingua originale e ora è disponibile doppiato. Il nuovo film del premio Oscar Guillermo del Toro intitolato La fiera delle illusioni - Nightmare Alley si presenta con il trailer italiano in cui i quattro vediamo e intravediamo gli attori del cast che godono già ampiamente della nostra stima: Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, David Strathairn e Willem Dafoe. Il film uscirà al cinema il prossimo 27 gennaio 2022.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley: trama e trailer italiano del film

Tratto dall'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham pubblicato nel 1946, e adattato in una prima versione cinematografica nel 1947, il flm racconta di un giovane e ambizioso giostraio (Cooper) con un talento nel manipolare le persone, ma la la psichiatra (Blanchett) che frequenta che è ancora più pericolosa di lui. Al luna park dove lavorano si trovano anche Molly (Mara), il capo imbonitore Clem (Dafoe) e l'"attrazione" Bruno the Strongman (Perlman). L'alta società partecipa agli spettacoli nella figura del ricco industriale Ezra Grindle (Jenkins).

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley comparirà nelle sale USA il 17 dicembre, in tempo per le feste natalizie e per essere considerato alle prossime nomination dei premi Oscar (di cui Guillermo Del Toro ha già fatto incetta con il precedente La forma dell'acqua). Il film uscirà nei cinema italiani il 27 gennaio 2022. Qui sotto il trailer in italiano di La fiera delle illusioni - Nightmare Alley.