La farfalla sul mirino: il rivoluzionario e avanguardistico capolavoro noir di Suzuki Seijun

Costò la carriera al suo autore, troppo estremo, inafferrabile e anarchico per gli stadard giapponesi di fine anni 60. È poi diventato cult indiscusso, omaggiato e citato da autori come Tarantino, Jarmusch, Kitano e molti altri. La farfalla sul mirino è disponibile in streaming in italiano su Amazon Prime Video e in v.o. su Fareastream.

In Giappone c'è un killer. Si chiama Goro Hanada, ma come si chiami non importa. Quello che importa è che il killer numero 3 di tutto il Giappone, che ha una moglie che forse fa il doppio gioco, che ha il feticcio dell'odore del riso appena bollito.

C'è poi una misteriosa dark lady che pare inseguita dall'acqua, in ogni sua forma, e che è ossessionata dalla morte e dalle farfalle, che sono ovunque in casa sua.

È per via di questa donna, Misako, che il killer numero 3 accetta una missione ma la fallisce, mancando il suo bersaglio per via di una farfalla che si posa sul suo mirino, e diventando così lui stesso il bersaglio del killer numero 1, un misterioso personaggio che tutti chiamano "Il fantasma".

Tutto questo avviene in un film inafferrabile e spericolato, avanguardistico e anarchico. Un film che è praticamente costato la carriera al suo regista, che prima di girarlo, nel 1967, aveva alle spalle una quarantina di film; dopo, per tutto il resto della sua carriera, ne firmerà solo altri otto. Perché allora né la Nikkatsu, la società giapponese che lo produsse, né il pubblico, erano pronti per quello che poco dopo è stato unanimemente riconosciuto come un vero capolavoro, citato e omaggiato da autori come Jim Jarmusch e Quentin Tarantino, Takeshi Kitano e Takashi Miike, John Woo e Park Chan-wook, giusto per citarne alcuni.

Il film s'intitola La farfalla sul mirino, e il suo autore è Suzuki Seijun.





Dopo quasi vent'anni trascorsi a girare su commissione yakuza eiga (film di gangster giapponesi), cui pure aveva già regalato tutto il suo talento, Suzuki Seijun disse "basta", e decise di fare dell'ennesimo progetto a basso budget affidatogli dalla Nikkatsu qualcosa di profondamente personale, e radicalmente diverso. Ci riuscì. Eccome.

In La farfalla sul mirino si fondono i film di yakuza, il noir occidentale e quello orientale, James Bond e la Nouvelle Vague, comicità vicina allo slapstick ed erotismo mortifero e morboso. Il tutto applicato a una sceneggiatura ellittica ed enigmatica, e all'uso di praticamente tutto il repertorio classico dei cliché del genere è talmente esasperato da andare in frantumi, da essere destrutturato e triturato da una forma sghemba, un incedere surrealista, un costante ribaltamento di toni e situazioni che si manifestano attraverso scelte ardite di montaggio e d'inquadratura, oltre che nella natura fantasmatica dei dialoghi.

Nel personaggio del "killer numero 3", interpretato da Joe Shishido, Suzuki ha forse voluto riflettere tutto il malessere che si nascondeva nella rigida struttura sociale giapponese, ossessionata da rango e ruolo, ma la disperazione cupa, liquida e funerea che emerge da lui, dalla Misako di Annu Mari, e dai loro rapporti sessuali sofferti e perversi sembra portare a galla disagi più profondi, e rimossi individuali e collettivi di natura psicanalitica.





Ancora oggi, La farfalla sul mirino è un film straordinario e ipnotico, dall'assoluta modernità linguistica e tematica, e dal fermento avanguardistico e sperimentale tutt'ora efficace: non sorprende più di tanto, quindi, il rifiuto generale con cui venne accolto all'epoca della sua presentazione.

Ci sono immagini del film che, una volta viste, si stampano indelebilmente nella memoria, dalle più strampalate e ironiche (il killer che annusa voluttuosamente il suo riso, che sta in cima al pallone di una mongolfiera o che spara dal tubo di scarico di un lavandino) a quelle più oscure e morbose (praticamente tutte quelle che comprendono Misako e la sua casa).

Rimangono indelebili l'immagine della farfalla che fa sbagliare mira al killer, e che modifica irreversibilmente tutto il corso della sua vita, e quella del ring su cui si trova nel finale, al momento del confronto definitivo col Fantasma. Immagini che testimoniano come le intenzioni di Suzuki Seijun non fossero solo quelle di scuotere alle fondamenta il cinema giapponese e il suo linguaggio, ma anche le certezze esistenziali e perfino metafisiche dello spettatore.





La farfalla sul mirino è disponibile in streaming su Amazon Prime Video nella sola versione italiana e su Fareastream anche in quella giapponese originale.

