La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia: un affascinante distillato dell'arte grafica di Lorenzo Mattotti - Guarda la clip

L'esordio nel lungometraggio del grande illustratore italiano - anche autore della sigla del Festival di Venezia 2019 - in sala dal 7 novembre.

Conosciuto e amato in tutto il mondo per i suoi fumetti e le sue illustrazioni, Lorenzo Mattotti esordisce con La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia nella regia di un lungometraggio d'animazione. In precedenza aveva diretto uno dei segmenti del collettivo Peur(s) du noir, un antologico di notevole impatto estetico, e prima ancora aveva collaborato all'Eros di Antonioni, Soderbergh e Wong Kar-Wai curando i segmenti di presentazione di ogni episodio, ma questa è la prima volta che cura la realizzazione di un intero film.

"All’inizio, questo sarebbe potuto diventare un film breve, molto semplice, non destinato al cinema. Ma a poco a poco ci siamo resi conto che era una bella storia, piena di elementi spettacolari e siamo andati in questa direzione," ha raccontato l'artista, che per un lungo periodo ha accarezzato l'idea di girare il film in 3D, rinunciando poi per ragioni di budget ma cercando "di rendere l’effetto del 3D negli sfondi, nelle atmosfere, in maniera grafica e poetica. Volevo evocare sempre un grande sensazione di profondità, ripetevo continuamente 'Più profondità, più profondità'. Volevo sfruttare le possibilità concesse dal grande schermo. I movimenti di macchina sono una cosa complicata e costosa. La regia è, direi, classica. Si tratta di una scelta obbligata se si vuole dare forza alle immagini, soprattutto nel campo dell’animazione."