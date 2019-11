La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia ha un narratore d'eccezione: il grande Andrea Camilleri

News Cinema

Lorenzo Mattotti aveva scelto lo scrittore siciliano, scomparso lo scorso 17 luglio, per dare la voce al personaggio che narra la storia del suo film.

Presentato in prima mondiale al Festival di Cannes il maggio scorso, e fresco vincitore del premio per la migliore regia nel concorso di Alice nella Città 2019, andato a uno dei più grandi disegnatori e illustratori italiani - Lorenzo Mattotti, che qui esordisce alla regia di un lungometraggio animato -, La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia si prepara a invadere anche le sale italiane, a partire da giovedì 7 novembre.



La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Adattando l'omonimo romanzo illustrato di Dino Buzzati, Mattotti e i suoi co-sceneggiatori, Jean-Luc Fromental e Thomas Bidegain, hanno deciso di introdurre una cornice narrativa e dei personaggi che non erano presenti nello scritto originale. Nel film s'immagina quindi che un cantastorie e sua figlia, spostandosi da una città all'altra, finiscano col dover trovare riparo in una grotta, nella quale incontrano un Vecchio Orso. Sarà lui a raccontare a loro, e a noi spettaori, la storia del romanzo di Buzzati.

Per dare voce a quello che è a tutti gli effetti il principale narratore del film, la sua voce narrante, Mattotti si è rivolto a un personaggio dalla voce inconfondibile, un simbolo della Sicilia amatissimo in tutta Italia, e anche all'estero, grazie ai suoi romanzi e ai suoi lavori: Andrea Camilleri, che come sappiamo è morto lo scorso 17 luglio.

Quello per La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia è l'unico vero lavoro da doppiatore svolto da Camilleri nel corso di una carriera lunghissima che l'ha visto essere scrittore, drammaturgo, regista e sceneggiatore per il cinema, la televisione e per la radio.

Poter riascoltare la sua voce roca e affabulante è un motivo in più per andare al cinema a vedere un film dalla raffinata animazione e dalla trama immortale e coinvolgente.