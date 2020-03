La famiglia Willoughby: il trailer del nuovo film d'animazione di Netflix

News Cinema

Sarà disponibile in streaming a partire dal 22 aprile prossimo.

Il prossimo 22 aprile debutterà in streaming su Netflix La famiglia Willoughby, nuovo film d'animazione che è stato scritto e diretto dal regista di Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi, Kris Pearn, a partire dal libro illustrato di Lois Lowry, autrice premiata col Newbery Award.

Protagonisti di La famiglia Willoughby, di cui vi mostramo il trailer italiano ufficiale, sono quattro bambini figli di genitori cattivi ed egoisti, che architettano un astuto piano per mandarli in vacanza (una vacanza pericolosa, mortalmente pericolosa) e si ritrovano così al centro di una vorticosa avventura che gli farà scoprirecosa significhi davvero essere una famiglia.





Prodotto dalla BRON Animation, La famiglia Willoughby, nella sua versione originale, conta sulle voci di attori come Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara e Jane Krakowski.