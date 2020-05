La famiglia Willoughby: il film da vedere e commentare insieme venerdì 8 maggio con SimulWatch

News Cinema

Un insolito e divertente film d'animazione targato Netflix. Appuntamento su SimulWatch venerdì 8 maggio alle 15.

La visione condivisa di venerdì 8 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella del secondo film d'animazione targato Netflix Original, da pochi giorni disponibile online sulla piattaforma: si intitola La famiglia Willoughby.

L'appuntamento per vedere tutti insieme La famiglia Willoughby e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 8 maggio alle ore 15.

Tratto dal libro di Lois Lowry, autrice premiata ai Newbery Award, La famiglia Willoughby racconta la storia di quattro fratellini - Tim, Jane e i gemelli che si chiamano entrambi Barnaby - che, stanchi di due genitori che non si occupano in alcun modo delle loro "esigenze bambinesche", decidono di organizzare per loro un pericolosissimo viaggio attorno al mondo, nella speranza di rimanere così orfani. Ma, una volta che sono partiti gli adulti e in casa arriva una tata premurosa, le cose non vanno però esattamente nel modo in cui loro l'avevano immaginato, e saranno protagonisti di rocambolesche avventure.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

