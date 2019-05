La Famiglia Addams: primo trailer in italiano del nuovo film di animazione

A dare la voce italiana a Nonna Addams sarà Loredana Bertè, e questo ve lo avevamo annunciato in una notizia di qualche giorno fa. Ora, con l'arrivo del primo trailer in italiano del film La Famiglia Addams, versione animata, in uscita nelle nostre sale a Halloween 2019, scopriamo quali sono gli altri doppiatori dei personaggi creati da Charles Addams alla fine degli anni 30, protagonisti di vignette, serie tv, film in live action e ora di questo cartone animato diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan:



La Famiglia Addams: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dunque, Virginia Raffaele e Pino Insegno sono i sempre innamorati coniugi Morticia e Gomez Addams, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli sono i loro figli Mercoledì e Pugsley, e Raoul Bova è la voce italiana del corpulento e poco capelluto Zio Fester. In questo nuovo film dedicato all'eccentrica famiglia, realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, gli Addams, che si apprestano a ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia, dovranno affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi "consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana".

La Famiglia Addams, prodotto dalla MGM, arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019, distribuito da Eagle Pictures.