La Famiglia Addams: ecco il nuovo trailer!

Il film d'animazione dai disegni di Charles Addams arriverà al cinema il 31 ottobre.

Amanti della famiglia più inquietante, macabra e affascinante mai creata da mente umana, gioite con noi! È arrivato il nuovo trailer ufficiale de La famiglia Addams, il lungometraggio animato diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, che arriverà al cinema il prossimo Halloweeen, il 31 ottobre, distribuito da Eagle Pictures.

Dopo gli indimenticabili telefilm in bianco e nero degli anni Sessanta, i film e i cartoni animati per la tv, gli Addams tornano sul grande schermo con una nuova avventura, che li vede trasferirsi nel New Jersey e spaventare involontariamente con le loro bizzarre abitudini i loro conservatori vicini. E ci sono tutti, Morticia, Gomez, la Nonna, lo zio Fester, Pugsley, Mercoledì, il cugino Itt, Lurch e Mano.