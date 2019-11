La famiglia Addams è primo al boxoffice italiano del weekend, seguito da Il giorno più bello del mondo

News Cinema

Maleficent 2 e Joker scendono rispettivamente a terza e quarta posizione, ma si mantengono su cifre buone.

La famiglia Addams, appena uscito nelle nostre sale, si colloca subito al primo posto del boxoffice italiano del weekend lungo: in atmosfera di Halloween, porta a casa 3.544.000 euro, con media di 6.700 euro per 528 copie in circolazione. Una partenza notevole, ci sarà solo da verificare se il lungometraggio terrà dopo una festività così a tema. L'incasso globale si assesta sui 130 milioni di dollari, per un budget di appena 40: un successo che infatti genererà a stretto giro un sequel.

Entra direttamente in seconda posizione Il giorno più bello del mondo, di e con Alessandro Siani: la sua fiaba moderna paga pegno agli Addams ma riesce comunque a registrare un esordio da 2.925.000 euro, con media di 5.780 per 506 copie.

Scende dal primo al terzo posto Maleficent - Signora del Male: il sequel Disney registra altri 2.220.000 euro e raggiunge perciò in Italia i 10.570.000 di totale. Nel mondo siamo a quota 383 milioni di dollari: ancora troppo poco per recuperare il budget sui 185. Ormai si può dire che il pubblico entusiasmato dal primo atto non ha mostrato fedeltà a Malefica.