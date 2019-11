La famiglia Addams e Doctor Sleep in lotta per la vetta del botteghino di Halloween

News Cinema

Ma, subito dopo, li incalza Alessandro Siani col suo Giorno più Bello del Mondo.

Hanno esordito ieri, nel giorno di Halloween, e hanno iniziato subito a lottare per la testa del box office di questo lungo weekend festivo: La famiglia Addams può contare sull'interesse dei più piccoli, che quasi sempre si portano appresso i loro genitori; Doctor Sleep sul numeroso pubblico più adulto appassionato di horror e fan di Stephen King.

Per il momento a spuntarla è stato il primo, che ha incassato 413.277 euro, a fronte dei 337.397 del secondo: ma se andiamo a vedere le medie per sala, che sono rispettivamente di 1.001 e 902 euro, si capisce come la lotta tra i due titoli sia serrata.

A guardarli da poco più in basso, al terzo posto degli incassi della giornata di ieri con 324.520 euro complessivi, Il Giorno più Bello del Mondo di Alessandro Siani, che si propone come terzo incomodo in quella che si pensava essere una lotta a due.

Vedremo tra qualche giorno chi l'avrà spuntata.