La famiglia Addams 2 presentato da Canon PowerShot PX, la fotocamera familiare intelligente

News Cinema

Canon Italia sceglie proprio la Famiglia più strana e famosa di tutti i tempi per il lancio da paura di PowerShot PX, il nuovo prodotto Canon che rivoluzionerà il modo di creare i ricordi dei momenti più importanti della nostra vita.

La Famiglia Addams 2 è appena uscito nelle nostre sale, in tempo per Halloween: il pubblico va quindi incontro a una doppia festa da vivere in famiglia, al cinema e a casa, e anche per questo Canon, in collaborazione con il distributore Eagle Pictures, ha scelto di legarsi al lungometraggio di animazione di Conrad Vernon e Greg Tiernan, promuovendo la sua nuova fotocamera digitale PowerShot PX. Di cosa si tratta?

Definita con ironia "il tuo fotografo personale", Canon PowerShot PX, una volta collocata in una posizione, è in grado di fotografare in autonomia (tramite riconoscimento facciale) i movimenti di chi entra nel campo visivo del suo obiettivo, che è anche dotato di zoom automatizzato e copre 340° in orizzontale e 110° in verticale. C'è la possibilità di controllarla a distanza tramite comandi vocali. Portabile, dotata di ricarica USB-C e Wi-Fi integrato, PowerShot PX può archiviare gli scatti su scheda di memoria o sul cloud gestito via iOS o Android, tramite apposita app.