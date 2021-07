La Famiglia Addams 2, ecco il poster e il trailer ufficiale del sequel!

News Cinema

Pronti a un Halloween da brivido? Ecco il poster e il trailer del film animato La Famiglia Addams 2, dove tornano Gomez, Morticia, Mercoledì, lo zio Fester, Lurch e Mano, stavolta nel loro camper stregato in giro per l'America.

Il 28 ottobre 2021 arriverà nei cinema italiani La Famiglia Addams 2, distribuito da Eagle Pictures, con la famiglia macabra più amata e spassosa di sempre, creata in una serie di vignette negli anni Trenta da Charles Addams per il New Yorker. Il sequel della più recente versione animata riporta sul grande schermo personaggi immortali come Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Lurch, Mano e lo zio Fester, che rivivono nel poster e nel trailer ufficiale del film MGM. Ancora diretto dalla coppia Conrad Vernon - Greg Tiernan, stavolta affiancata da Laura Brousseau, La Famiglia Addams 2 vede stavolta i protagonisti on the road.

La Famiglia Addams 2: Il trailer, la trama e il poster ufficiale del film

Nel film troviamo Morticia and Gomez sconvolti dall'idea che i figli stiano crescendo, saltino i pasti con la famiglia, e siano totalmente assorbiti dallo "Scream time". Per ricostituire il loro legame, decidono di radunare Mercoledì, Pugsley, zio Fester e tutta la truppa nel loro caravan stregato e di partire per un'ultima infelice vacanza familiare. Le loro avventure attraverso l'America li tolgono dal loro elemento, per uno spassoso incontro col loro iconico cugino Itt, e con nuovi bizzarri personaggi. Cosa potrebbe andare storto?