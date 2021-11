La Famiglia Addams 2 domina il boxoffice italiano del weekend lungo con Ognissanti

News Cinema

Calcolando anche il 1° novembre in questo particolare lungo weekend al boxoffice italiano, è La Famiglia Addams 2 a uscire indiscusso vincitore. Lo seguono Venom 2 e Halloween Kills.

È La Famiglia Addams 2 il vincitore al boxoffice italiano del weekend, che consideriamo in questo articolo protratto con lunedì 1° novembre. Alla sua uscita nel nostro mercato, il film di animazione MGM realizzato dai BRON Studios e basato sui mitici personaggi di Charles Addams incassa 1.585.500 euro: d'altronde il cartoon era anche perfettamente in tema con Halloween, quindi non c'è una vera sorpresa. Sorprende invece purtroppo in negativo che un primo posto in un weekend particolare così potenzialmente lucrativo tocchi soltanto quella cifra (anche tenendo presente la pandemia). Le new entry di cui parliamo tra poco non sono riuscite a entrare nel podio nel fine settimana vero e proprio, ma hanno recuperato qualcosa a Ognissanti.

Secondo posto per Venom: La furia di Carnage, che ha portato a casa un altro 1.005.000 euro, per un totale nostrano finora di 6.468.500: il film di Andy Serkis con Tom Hardy e Woody Harrelson, continuando di questo passo, potrebbe insidiare il record stagionale di No Time to Die, al momento forte dei suoi 7.683.600. Nel mondo Venom 2 è a quota 395.840.000 dollari su un budget di 110, ed è un vero successo.

La nostra medaglia di bronzo va a Halloween Kills con Jamie Lee Curtis: anche se ha ceduto il passo nel solo 1° novembre, complessivamente nel weekend allungato ha portato a casa 879.700 euro, che confluiscono nel 1.583.800 italiano. È un altro piccolo trionfo di una Hollywood guardinga, avendo registrato nel mondo 116.684.000 dollari, per un costo di appena 20.