La donna alla finestra: il trailer del thriller con Amy Adams e Gary Oldman in arrivo su Netflix

La donna alla finestra, diretto da Joe Wright e più volte rimandato, debutterà in streaming sulla piattaforma di Netflix il prossimo 14 maggio. Ecco il trailer italiano ufficiale di La donna alla finestra.

Prima alcune proiezioni di prova avevavo convinto la produzione a rivedere qualcosa, e Tony Gilroy fu assunto per scrivere alcune nuove scene che poi furono girate e montate. Poi la Fox venne acquistata dalla Disney, e la distribuzione del film venne messa in stand by. E poi è arrivata la pandemia, che ha chiuso i cinema di tutto il mondo. Ma ora, a quasi un anno e mezzo dalla diffusione del primo trailer, La donna alla finestra sta finalmente per trovare la sua strada per arrivare al pubblico: una strada chiamata Netflix, che proporrà il film in streaming ai suoi abbonati a partire dal 14 maggio (un anno esatto dopo quella che sarebbe dovuta essere la sua uscita in sala).

Basato su un omonimo romanzo di Dan Mallory (che l'ha firmato con lo pseudonimo di A.J. Finn), e adattato da Tracy Letts, La donna alla finestra p diretto da Joe Wright e vede Amy Adams nei panni di una giovane donna che, costretta in casa dall'agorafobia, si ritrova a spiare dalla finestra della sua casa di New York la nuova famiglia che vive nell'edificio di fronte. Dopo aver assistito a un crimine brutale, la donna scopre che niente e nessuno è come sembra, mentre alcuni segreti iniziano a venire a galla. Nel cast del film ci sono anche Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore.

La donna alla finestra: il trailer italiano ufficiale del film Netflix

La trama ufficiale di La donna alla finestra

Anna Fox (Amy Adams) è una psicologa infantile agorafobica che si ritrova a spiare dalla finestra della sua casa di New York la famiglia apparentemente perfetta che vive nell'edificio di fronte. La vita della donna è sconvolta quando assiste senza volerlo a un crimine brutale. Tratto dall'avvincente romanzo bestseller adattato da Tracy Letts, questo thriller psicologico carico di suspense rivela segreti scioccanti mostrando che niente e nessuno è come sembra. Il cast include Amy Adams,