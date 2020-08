La donna alla finestra con Amy Adams diventa un film Netflix

News Cinema

The Woman in the Window, giallo interpretato da Amy Adams e diretto da Joe Wright, sta per diventare un film evento Netflix: l'adattamento del romanzo di A. J. Finn, edito in Italia da Mondadori col titolo La donna alla finestra, era destinato alla sala, prodotto dalla 20th Century Fox ora confluita nella Disney. L'uscita originale dell'ottobre 2019 è stata rimandata, dopo alcuni test screening che hanno dato esito negativo, spingendo la produzione a dei reshoot, terminati i quali purtroppo è scattato il lockdown per il Coronavirus. A questo punto evidentemente si è deciso che lo streaming fosse la casa migliore per il lungometraggio, sorta di incrocio tra La signora scompare e La finestra sul cortile.