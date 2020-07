La diva di Bollywood Aishwarya Rai è positiva al Coronavirus

News Cinema

La celebre attrice indiana Aishwarya Rai e la figlia Aaradhya di 9 anni sono risultate positive al test del Covid-19. Lo ha annunciato il marito e padre della bambina Abhishek Bachchan che ha confermato l'inizio della quarantena per la famiglia.

L'attrice indiana di fama mondiale Aishwarya Rai è risultata posivita al test del Covid-19 insieme alla figlia Aaradhya. Ad comunicarlo su Twitter è stato il marito e padre della bambina Abhishek Bachchan, anche lui risultato positivo qualche giorno prima insieme al padre Amitabh Bachchan, uno degli attori più influenti della storia del cinema indiano. I due uomini sono stati ricoverati in un ospedale di Mumbai con sintomi lievi e, in ogni caso, tutta la loro famiglia si è messa in quarantena e tutte le persone dello staff che siano entrate in contatto con loro negli ultimi dieci giorni sono state sottoposte al test del Coronavirus.

Aishwarya Rai e Abhishek Bachchan sono una coppia sposata dal 2007 e, negli anni in cui Brad Pitt e Angelina Jolie tenevano banco sui giornali e sui siti di gossp, i due indiani avevano comunque più copertura sui media dei due americani. La Rai è stata eletta Miss Mondo nel 1994 (i suoi occhi verde/azzurro hanno stregato i giudici, si diceva) e da quel momento la sua carriera non si è più fermata, spostando il baricentro dal cinema bollywoodiano ai contratti come testimonial di società internazionali di cosmetica, bevande, gioielli e orologi. Votata più volte come una delle più potenti donne indiane, Aishwarya Rai è impegnata anche in campo umanitario.

Fino a questo momento, con 850 mila casi positivi, l'India è il terzo paese con il più alto numero di contagi, dopo Stati Uniti e Brasile. I numero dei decessi è arrivato a oltre 22 mila.