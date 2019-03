La Disney sfoggia già i Simpson, Avatar e altri nuovi arrivati dopo l'acquisizione della Fox

Da ieri la Disney ha completato l'acquisizione degli asset cinematografici e televisivi Fox, riuniti sotto il banner 21st Century Fox. Mentre la rete discute dell'evento, tra critiche, rassegnazione e moderato entusiasmo (più che altro per il ricomporsi del Marvel Cinematic Universe), la major ha apportato qualche ritocco al banner che accoglie i visitatori del suo sito ufficiale Disney.

Parliamoci chiaro, fa un certo effetto vedere in questa sede materiale "adulto" come Deadpool, La forma dell'acqua e i Simpson accanto a Frozen e Toy Story. In un certo senso invece Avatar suona più naturale, data la concezione di intrattenimento per le masse così cara a James Cameron.

In un caso o nell'altro, fa riflettere l'idea che quei marchi, nati con intenzioni poetiche decisamente alternative a ciò che era considerato "disneyano", siano contestualizzati con nonchalance in una famiglia che ormai è eufemistico definire "allargata".

Qui in basso il colpo d'occhio della loro homepage oggi.