La Disney blocca anche il remake di Alien Nation diretto da Jeff Nichols

Si tratta dell'ennesimo progetto messo in stallo dopo l'acquisizione della 20th Century Fox.

A pochi giorni dalla cancellazione definitiva di Mouse Guard, progetto della 20th Century Fox in motion-capture, la Disney ha deciso di mettere in stand-by anche il remake di Alien Nation progettato dalla major recentemente acquisita. Ufficialmente non si tratta di abbandono del progetto ma soltanto di un blocco temporaneo.

Speriamo sinceramente che Alien Nation venga realizzato, per vari motivi: primo tra tutti è che a dirigere il nuovo lungometraggio dovrebbe essere Jeff Nichols, uno dei cineasti più interessanti dell’odierno panorama americano contemporaneo. A testimoniarlo ci sono opere di fattura come Take Shelter, Mud e soprattutto il suo ultimo Loving, dramma a sfondo civile interpretato da Joel Edgerton e Ruth Negga. Se non avete avuto opportunità di vederlo vi consigliamo caldamente un veloce recupero, vi arriverà diretto al cuore.

L’altro motivo per cui vorremmo vedere un nuovo Alien Nation è il messaggio dietro il genere: diretto da Graham Baker, l’originale era ambientato in una Los Angeles del prossimo futuro in cui una popolazione di extra-terrestri è venuta a rifugiarsi sulla Terra, cercando di integrarsi in armonia. Nel thriller due poliziotti, l’umano Matthew Sykes (James Caan) e l’alieno George Francisco (Mandy Patinkin) devono mettere fine a una serie di omicidi che potrebbero rompere la fragile armonia tra le due razze. Dietro la confezione sc-fi Alien Nation era un inno sincero alla tolleranza e all’integrazione pacifica, nozioni di cui gli Stati Uniti (e non solo) hanno bisogno oggi più che mai.

La sceneggiatura del reboot di Alien Nation è stata scritta in varie fasi da Art Marcum e Matt Holloway, autori dello script del primo Iron Man. Resta da vedere se, visto che ora di tempo potrebbe essercene in abbondanza, Jeff Nichols metterà mano a questo copione o ne scriverà un altro completamente nuovo. Sempre ovviamente che il film alla fine si faccia…