La Delorean di Ritorno al futuro perde uno dei suoi creatori

Morto a 83 anni il celebre scenografo Ron Cobb. Tra i suoi lavori e le sue collaborazioni la DeLorean di Ritorno al futuro e l'astronave di Alien, The Abyss, Incontri ravvicinati del terzo tipo e molti altri.

È scomparso a 83 anni a Sydney, dove viveva, in conseguenza della demenza da corpi di Lewy, uno dei grandi scenografi di Hollywood, Ron Cobb. Il suo nome è noto a tutti gli appassionati di cinema per i contributi a molti film di fantascienza. Tra questi i più famosi sono il lavoro da consulente per la creazione della DeLorean di Ritorno al futuro e l'interno e l'esterno dell'astronave Nostromo di Alien.

Ma Cobb ha anche disegnato diverse delle creature per la scena del bar nel primo Star Wars, la colonia terrestre di Aliens, le armi e i set di Conan il barbaro, i caschi da immersione di The Abyss, le bombe di True Lies e molti altri iconici oggetti e set, tra cui l'interno dell'astronave aliena di Incontri ravvicinati del terzo tipo. A lui è attribuita l'idea del sangue acido degli xenomorfi di Alien. Con Spielberg aveva lavorato anche ai Predatori dell'arca perduta, e aveva collaborato ad Atto di forza di Paul Verhoeven.

Nato a Los Angeles nel 1937, aveva iniziato la sua carriera come animatore, lavorando come intercalatore in La bella addormentata nel bosco della Disney. Dopo aver vissuto l'esperienza del Vietnam, rientrato in patria aveva svolto l'attività di vignettista satirico dal 1965 al 1970. Aveva anche disegnato la cover dell'album dei Jefferson Airplane "After Bathing at Baxter's". In tv, Cobb aveva ideato la sequenza dei titoli di apertura della serie Amazing Stories ed aveva anche scritto un episodio, Helter Skelter, per il revival di Ai confini della realtà negli anni Ottanta. Alla sua poliedrica attività si erano aggiunti anche sceneggiature e disegni per videogame.