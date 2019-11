La Dea Fortuna: il trailer del film di Ferzan Ozpetek accompagnato dalla splendida voce di Mina

News Cinema

Il regista turco racconta l'amore e l'amicizia dirigendo Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca e si prepara ad arrivare in sala il 19 dicembre.

Notizia bomba per i fan di Ferzan Ozpetek: il regista ha lanciato, sui suoi profili social, il trailer de La Dea Fortuna, il suo nuovo lungometraggio in uscita il 19 dicembre. Le immagini sono accompagnate dalla voce di Mina sulle note di "Luna Diamante", brano inedito scritto e composto da Ivano Fossati, contenuto nell’album "Mina Fossati". La canzone sembra la colonna sonora perfetta dell’assaggio di film che vi mostriamo e ci trascina inevitabilmente nel territorio del melò, non un melò sdolcinato e ricattatorio, ma una celebrazione dei sentimenti, in primis l'amore. Qui si parla di amore fra Arturo e Alessandro e dell'amore fra la coppia e due bambini. C'è anche spazio, come negli altri film di Ozpetek e nella sua vita, per l'amicizia quella vera. I protagonisti de La Dea Fortuna sono Stefano Accorsi ed Edoardo Leo. Il primo è alla sua terza collaborazione con il regista mentre il secondo, così come Jasmine Trinca, è alla prima.

La Dea Fortuna è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Ozpetek insieme a Gianni Romoli e Silvia Ranfagni. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.

Noi di comingsoon.it non abbiamo ancora visto La Dea Fortuna, ma qualcuno che ha avuto questa opportunità ci ha raccontato che è molto bello e che la performance di Leo è straordinaria. Vi sapremo dire se è vero appena ci immergeremo nelle atmosfere della tredicesima opera del regista de Le fate ignoranti.

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.