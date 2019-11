News Cinema

La Dea Fortuna: il nuovo film di Ferzan Ozpetek si mostra in un nuovo trailer ufficiale

La redazione di Comingsoon.it di 25 novembre 2019

Per il suo nuovo film, in uscita al cinema il 19 dicembre, il regista italo-turco torna nell'amata Roma per raccontare una storia

A quasi 8 anni da Magnifica Presenza, e dopo essere passato dalla Puglia, dalla sua Istanbul natale e da Napoli, Ferzan Ozpetek è tornato nella sua amata Roma per il suo nuovo film La Dea Fortuna, in uscita al cinema il 19 dicembre prossimo, distribuito da Warner Bros. Pictures. Scritto insieme a Gianni Romoli e Silvia Ranfagni, il film vede protagonisti principali Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, affiancati nel cast dall'attrice feticcio di Ozpetek, Serra Yilmaz, e da Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro. La storia è quella della coppia formata da Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) e dell'arrivo improvviso nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro. Un arrivo che potrebbe dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo qui sotto un nuovo trailer ufficiale:



La Dea Fortuna: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD